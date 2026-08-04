На Херсонщине заявили, что Украина расплачивается за глупости политиков жизнями

«В свое время до 2014 года Россия предлагала Украине несколько интеграционных проектов: Таможенный союз и Евразийский экономический союз. Причем некоторые российские политики предлагали сделать Киев центром некоторых направлений. Сложно уже представить все выгоды, которые получили бы и элиты, и даже рядовые украинцы от таких предложений. В итоге в незалежной из-за своей глупости расплачиваются как своими землями и недрами, так и человеческими жизнями», — подчеркнул Фомин.