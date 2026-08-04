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На Херсонщине заявили, что Украина расплачивается за глупости политиков жизнями

Депутат Херсонской областной думы Александр Фомин отметил, что украинские граждане страдают из-за глупого решения политических лидеров разорвать отношения с Россией.

ГЕНИЧЕСК, 4 августа. /ТАСС/. Украина вынуждена расплачиваться с Западом недрами и жизнями своих граждан из-за глупости собственных политиков, которые разорвали отношения с Россией. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Херсонской областной думы Александр Фомин, комментируя заявления Службы внешней разведки (СВР) РФ о планах евробюрократов на территорию Украины и невозможность ее включения в Евросоюз.

«В свое время до 2014 года Россия предлагала Украине несколько интеграционных проектов: Таможенный союз и Евразийский экономический союз. Причем некоторые российские политики предлагали сделать Киев центром некоторых направлений. Сложно уже представить все выгоды, которые получили бы и элиты, и даже рядовые украинцы от таких предложений. В итоге в незалежной из-за своей глупости расплачиваются как своими землями и недрами, так и человеческими жизнями», — подчеркнул Фомин.

Ранее в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что украинская территория нужна Киеву и Брюсселю для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны. В ведомстве отметили, что в Европе боятся вступления Украины в ЕС из-за политических и экономических рисков, однако Брюссель собирается предложить Киеву участие в европейской политике безопасности без права голоса, чтобы предотвратить разочарование украинцев и «антиевропейский разворот».

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