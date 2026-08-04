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Дмитриев: кадры из Сеуты выявляют скрываемые проблемы миграции в ЕС

Дмитриев заявил, что фото- и видеоматериалы из испанской Сеуты раскрывают проблемы миграционной политики ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию в испанской Сеуте. По его мнению, опубликованные фото- и видеоматериалы отражают реальные проблемы миграционной политики Евросоюза.

Дмитриев заявил, что события в приграничном городе демонстрируют последствия миграционных процессов, которые, как он считает, европейские чиновники и традиционные средства массовой информации не афишируют.

Поводом для его комментария стала публикация о нападении мигрантов на американского журналиста в Сеуте. Высказывание было размещено в социальной сети X* в качестве реакции на распространившиеся сообщения об инциденте.

Ранее глава администрации испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис подверг сомнению утверждения центрального правительства о том, что ситуация в Сеуте пришла в норму.

* Соцсеть X заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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