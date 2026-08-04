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В России книги о Цое, Клинских и «Агате Кристи» получат специальную маркировку

Книги о музыкантах Викторе Цое и Юрии Клинских, а также о группе «Агата Кристи» внесут в перечень произведений, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.

Книги о музыкантах Викторе Цое и Юрии Клинских, а также о группе «Агата Кристи» внесут в перечень произведений, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Российского книжного союза (РКС). Отмечается, что отраслевой перечень подлежащих маркировке книг будет пополняться ежедневно.

«Отраслевой перечень формируется на заявительной основе», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось об отказе суда в Москве принять к рассмотрению иск почётного президента Союза ММА России Фёдора Емельяненко по поводу книги.