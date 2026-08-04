ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Канадские власти гробовым молчанием обходят террористические атаки Киева на мирное население России, тем самым фактически поощряя их. Об этом говорится в комментарии посольства России в Канаде, размещенном в Telegram-канале диппредставительства.
«В последние недели террористический режим в Киеве продолжил наносить целенаправленные удары по мирному населению на территории России», — отметили в посольстве РФ, приведя данные, согласно которым только за период с 29 июня по 26 июля в результате украинских обстрелов и атак БПЛА пострадали в общей сложности 1 545 российских мирных жителей, из которых 204 погибли. «За тот же период украинские террористы выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 25 215 боеприпасов», — подчеркнули в дипмиссии, пояснив, что «речь идет не о так называемом сопутствующем ущербе в ходе боевых действий, а о сознательной террористической линии киевского режима, направленной против мирного населения».
«На этом фоне риторика Оттавы о “безопасности гражданского населения” и заботе о детях звучит особенно цинично. Когда обвинения направлены против России, канадские официальные лица моментально подхватывают любой пропагандистский фейк “цирка Зеленского”. В то же время, когда от действий Киева гибнут российские дети, под удар попадают пассажирские автобусы и жилые кварталы, канадская сторона предпочитает обходить эти факты гробовым молчанием», — отметили в посольстве РФ.
«Такое демонстративное нежелание замечать эти отвратительные и чудовищные преступления все труднее отличить от их политического прикрытия. Разве подобная избирательность не выглядит как фактическое поощрение преступной практики террористов в Киеве?» — отметили в диппредставительстве, комментируя антироссийские высказывания канадского МИД и премьер-министра страны Марка Карни.