The Times узнала об отпуске премьера Британии спустя две недели после назначения

В окружении главы правительства объяснили его уход в отпуск тем, что перед переездом на Даунинг-стрит Бернэм провел кампанию по избранию в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента, после чего усердно готовился к тому, чтобы занять пост премьер-министра страны. Издание подчеркнуло, что в отсутствии премьера самым высокопоставленным членом правительства на этой неделе будет канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Луиз Хейг, которая также занимает должность первого государственного секретаря.