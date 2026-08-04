The Times узнала об отпуске премьера Британии спустя две недели после назначения

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм ушел в отпуск спустя две недели после того, как занял кресло главы правительства. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на представителя канцелярии.
По ее информации, отпуск Бернэма продлится до конца текущей недели. В это время он продолжит находиться в контакте с чиновниками и получать отчеты о работе правительства. В канцелярии премьера отказались уточнить, где Бернэм и члены его семьи проведут каникулы.
В окружении главы правительства объяснили его уход в отпуск тем, что перед переездом на Даунинг-стрит Бернэм провел кампанию по избранию в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента, после чего усердно готовился к тому, чтобы занять пост премьер-министра страны. Издание подчеркнуло, что в отсутствии премьера самым высокопоставленным членом правительства на этой неделе будет канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Луиз Хейг, которая также занимает должность первого государственного секретаря.
Депутат Палаты общин от правопопулистской партии Reform UK Ли Андерсон обвинил ушедшего в отпуск Бернэма в отказе исполнять свои обязанности. «Энди Бернэм проработал всего две недели, и с него уже хватит, — сказал парламентарий. — Он сбежал за границу ради приятной поездки. Премьер-министр, который серьезно настроен на руководство страной, не ведет себя так».
Бернэм был избран в Палату общин 18 июня. Ранее политик возглавлял графство Большой Манчестер. Бернэм был провозглашен лидером правящей Лейбористской партии 17 июля. Он занял этот пост без проведения внутрипартийных выборов, поскольку ни один другой потенциальный претендент не выразил желания участвовать в гонке.
20 июля Бернэм стал премьер-министром Великобритании. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку с поста лидера лейбористов и главы правительства под давлением депутатов правящей партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае.