Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу

Петкович возглавил сборную Алжира в феврале 2024 года. За время работы специалист вывел команду в четвертьфинал Кубка африканских наций, а также на чемпионат мира 2026 года. Алжирцы впервые с 2014 года сыграли на мировом первенстве и в пятый раз приняли участие в турнире. В 1/16 финала команда уступила сборной Швейцарии со счетом 0:2.