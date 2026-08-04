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Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу

Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Боснийский специалист Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира, сообщается на сайте Алжирской федерации футбола.

Контракт с 62-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

«Алжирская федерация футбола выражает глубокую благодарность господину Владимиру Петковичу и его штабу за профессионализм, преданность и самоотверженность в течение 29 месяцев, проведенных во главе национальной сборной», — говорится в заявлении.

Петкович возглавил сборную Алжира в феврале 2024 года. За время работы специалист вывел команду в четвертьфинал Кубка африканских наций, а также на чемпионат мира 2026 года. Алжирцы впервые с 2014 года сыграли на мировом первенстве и в пятый раз приняли участие в турнире. В 1/16 финала команда уступила сборной Швейцарии со счетом 0:2.

Под руководством Петковича сборная Алжира одержала 24 победы, девять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.