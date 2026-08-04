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WSJ: Трамп поднял вопрос об увольнении генпрокурора округа Колумбия

Американский лидер заявил своим советникам, что он зол на Джанин Пирро и чувствует себя преданным из-за ее решений по делу о вандализме в отношении расположенного напротив мемориала Авраама Линкольна отражающего бассейна в Вашингтоне, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсуждал со своими подчиненными возможность отстранения генпрокурора округа Колумбия Джанин Пирро от должности из-за ее решений по делу о вандализме в отношении расположенного напротив мемориала Авраама Линкольна отражающего бассейна в Вашингтоне. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американский лидер заявил своим советникам, что он зол на Пирро и чувствует себя преданным ее решениями по этому делу. Как ожидается, Трамп и Пирро проведут встречу в понедельник.

Ранее в августе прокуратура запросила прекращение уголовного дела против бывшего олимпийца Дэвида Херна, ранее обвиненного в вандализме в отношении отражающего бассейна, придя к мнению, что ущерб был нанесен в результате «неудачного» и поспешного ремонта бассейна в преддверии празднования 250-летия США в июле.

Трамп неоднократно обвинял в порче покрытия дна водоема предполагаемых вандалов. По вменяемым Херну обвинениям олимпийцу грозило до 10 лет тюрьмы.

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