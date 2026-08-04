Reuters: Дания призвала около 1,6 тыс. новобранцев на фоне угрозы Гренландии

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Власти Дании призвали около 1,6 тыс. новобранцев в армию в целях наращивания обороноспособности страны на фоне угрозы Гренландии со стороны США. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, призывники уже приступили к прохождению обновленной 11-месячной военной службы, реформа которой проводится в рамках усилий властей по обеспечению безопасности страны и вызвана в том числе претензиями администрации США в отношении Гренландии.
Reuters отмечает, что часть призывников будет направлена непосредственно в Гренландию, на территории которой в течение месяца пробудут около 100 солдат. К 2033 году Дания рассчитывает довести количество призывников до 7 500.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США нужна Гренландия для обеспечения безопасности.