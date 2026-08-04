Пленный из ВСУ рассказал, как командование оставило их погибать в Константиновке

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Посовестый рассказал ТАСС, что командование их отправило в Константиновке в самое пекло и оставило погибать. По его словам, кроме автомата и четырех магазинов к нему им ничего не выдали.
«Плохо они сделали (командование ВСУ — прим. ТАСС), уроды. Кинули в самое пекло и еще сказали: сидите там, подыхайте. Мы минометка (минометный расчет — прим. ТАСС), а нас кинули в пехоту с четырьмя магазинами [к автомату]. Больше ничего не было», — рассказал пленный.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше