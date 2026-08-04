Пленный из ВСУ рассказал, как командование оставило их погибать в Константиновке

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Посовестый рассказал ТАСС, что командование их отправило в Константиновке в самое пекло и оставило погибать. По его словам, кроме автомата и четырех магазинов к нему им ничего не выдали.