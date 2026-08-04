Спрогнозированы реальные последствия извержения Йеллоустоуна

В июле около кальдеры Йеллоустоунского супервулкана произошло землетрясение магнитудой 3,3 — сильнейшее с начала года, ему предшествовали еще 11 более слабых толчков. По недавним оценкам ученых, гигант может быть ближе к извержению, чем предполагалось.