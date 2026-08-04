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Спрогнозированы реальные последствия извержения Йеллоустоуна

Кристина Даль: извержение Йеллоустоунского вулкана может вызвать похолодание.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Извержение Йеллоустоунского супервулкана может вызвать временное глобальное похолодание, но не уничтожит современную цивилизацию, считает американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль.

В июле около кальдеры Йеллоустоунского супервулкана произошло землетрясение магнитудой 3,3 — сильнейшее с начала года, ему предшествовали еще 11 более слабых толчков. По недавним оценкам ученых, гигант может быть ближе к извержению, чем предполагалось.

«Пока нет никаких свидетельств того, что крупные извержения в прошлом создавали угрозу существованию цивилизации. Скорее всего, мы увидели бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также последствия для сельского хозяйства», — сказала Даль РИА Новости.

По ее оценке, имеющиеся научные данные позволяют говорить о серьезных климатических и экономических последствиях суперизвержения, но не о вероятной гибели современной цивилизации.

Йеллоустоунская кальдера пережила три гигантских извержения за последние 2,1 миллиона лет. По данным Геологической службы США, признаков приближения такого события сейчас нет, а вероятность его возникновения оценивается как крайне низкая.

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