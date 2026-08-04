СМИ рассказали, что случилось с фондом для жертв администрации Байдена

По данным телеканала, Трамп знал о договоренности Бланша с сенаторами Джоном Корнином и Томом Тиллисом, которые ранее блокировали его кандидатуру на пост генпрокурора. Они пообещали изменить решение в обмен на аннулирование противоречивого фонда. Сам президент до сих пор верит в целесообразность фонда, но советники убедили его пойти на уступку ради того, чтобы Бланш получил должность.