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СМИ рассказали, что случилось с фондом для жертв администрации Байдена

CNN: Белый дом напрямую участвовал в аннулировании фонда для выплат компенсаций.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Белый дом непосредственно участвовал в аннулировании фонда для выплат компенсаций пострадавшим от несправедливых действий администрации бывшего президента США Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации.

Фонд размером почти в 1,8 миллиарда долларов был учрежден в рамках мирового соглашения между Трампом и налоговой службой США, от которой первый требовал компенсаций в размере 10 миллиардов долларов за утечку своих деклараций. В понедельник телеканал CBS сообщил, что исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш официально распорядился отменить фонд.

«Бланш работал с Белым домом на протяжении всего процесса и информировала высокопоставленных чиновников о ходе переговоров и ключевых моментах, вызывающих разногласия», — передает CNN.

Источники телеканала отметили, что в процесс были «глубоко вовлечены» глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и директор по делам законодательной власти Джеймс Брейд.

По данным телеканала, Трамп знал о договоренности Бланша с сенаторами Джоном Корнином и Томом Тиллисом, которые ранее блокировали его кандидатуру на пост генпрокурора. Они пообещали изменить решение в обмен на аннулирование противоречивого фонда. Сам президент до сих пор верит в целесообразность фонда, но советники убедили его пойти на уступку ради того, чтобы Бланш получил должность.

Трамп анонсировал выдвижение Бланша на пост генпрокурора в июне, но вскоре столкнулся с сопротивлением сената. В конце июля он публично обвинил однопартийцев в верхней палате в отказе поддержать кандидатуру, а сам сенат назвал «гиблым местом».

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