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Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве соглашения по Газе

Израиль нарушил договорённость, касающуюся прекращения огня в секторе Газа, говорится в совместном заявлении Египта, Катара и Турции.

Источник: Аргументы и факты

Израиль нарушил договорённость, касающуюся прекращения огня в секторе Газа, говорится в совместном заявлении Египта, Катара и Турции.

В документе, который распространило Министерство иностранных дел Турции сказано, что удары Израиля «ставят под угрозу реализацию второго этапа мирного плана».

«Продолжающиеся нарушения со стороны Израиля являются нарушением соглашения о прекращении огня и подрывают усилия по реализации его второго этапа», — говорится в сообщении.

Турция, Египет и Катар осудили действия Израиля в секторе Газа. В частности, речь идёт об ударах по медучреждениям и объектам здравоохранения, в результате которых погибли мирные жители, в том числе женщины и дети.

Страны-посредники подчеркнули, что Израилю следует «выполнять все обязательства, вытекающие из международного права и соглашения о прекращении огня».

Напомним, по словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, была достигнута договорённость о «полном разоружении движения ХАМАС». Трамп заявил, что Израиль выведет военных из сектора Газа после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.

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