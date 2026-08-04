WSJ: Трамп поднял вопрос об увольнении генпрокурора округа Колумбия Пирро

Глава американской администрации Дональд Трамп поднял вопрос об отстранении генерального прокурора округа Колумбия Джанин Пирро от занимаемой ею должности.
Такую информацию со ссылкой на источники приводит газета The Wall Street Journal. По данным издания, Трамп остался недоволен решениями Пирро по делу о вандализме в отношении отражающего бассейна, находящегося напротив мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа обжаловала решение суда о снятии имени американского лидера с театра в Вашингтоне.
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