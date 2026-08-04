«Известия» выяснили, как выросли расходы Европы на поддержку Украины

Наибольшая нагрузка на душу населения приходится на страны Северной Европы и Балтии, отмечает издание. Лидером остается Дания — около $2,5 тыс. на человека за все время конфликта, при этом почти треть этой суммы была согласована уже после января 2025 года. Самые высокие темпы роста показала Норвегия, где расходы на одного жителя увеличились в 2,5 раза и превысили $2,1 тыс. Заметный рост также зафиксирован в Швеции и Финляндии. Германия, несмотря на лидерство по общему объему помощи, по подушевым расходам занимает лишь девятое место — около $670 на человека, добавляет газета.