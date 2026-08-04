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«Известия» выяснили, как выросли расходы Европы на поддержку Украины

По подсчетам издания, раньше на одного жителя европейской страны в среднем приходилось $394, а к апрелю 2026 года показатель увеличился до $618.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Расходы жителей европейских стран на поддержку Киева за последний год с небольшим выросли в 1,5 раза, подсчитали «Известия» на основе данных Eurostat и Кильского института мировой экономики.

Как отмечает издание, если за период с февраля 2022 года по январь 2025 года на одного жителя Европы в среднем приходилось $394 расходов, то к апрелю 2026 года этот показатель достиг $618. По данным Кильского института мировой экономики, общие расходы европейских стран НАТО на поддержку Украины с начала СВО превысили $237 млрд. При этом, по подсчетам «Известий», только с января 2025 года европейские союзники направили Киеву $96 млрд.

Наибольшая нагрузка на душу населения приходится на страны Северной Европы и Балтии, отмечает издание. Лидером остается Дания — около $2,5 тыс. на человека за все время конфликта, при этом почти треть этой суммы была согласована уже после января 2025 года. Самые высокие темпы роста показала Норвегия, где расходы на одного жителя увеличились в 2,5 раза и превысили $2,1 тыс. Заметный рост также зафиксирован в Швеции и Финляндии. Германия, несмотря на лидерство по общему объему помощи, по подушевым расходам занимает лишь девятое место — около $670 на человека, добавляет газета.

В странах Южной и Восточной Европы рост затрат оказался значительно ниже. Так, общая сумма расходов на одного жителя Болгарии и Румынии за все время конфликта не превышает $116, в Венгрии этот показатель составляет $113, а в Греции — $143.

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