На востоке Мадагаскара при пожаре на рынке погиб человек

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал, около 3,2 тысячи торговых палаток уничтожено в результате пожара на рынке в городе Туамасина на востоке Мадагаскара, сообщает портал 2424.mg со ссылкой на местные власти.
Как передает агентство Синьхуа, последствия пожара затронули около 3,5 тысячи человек.
«Один человек погиб, один пострадал… Примерно 90% рынка, а именно около 3,2 тысячи палаток, было уничтожено пламенем», — сообщает портал.
Предположительно, пожар мог возникнуть из-за огня, использовавшегося для приготовления пищи на рынке, или из-за короткого замыкания, добавляет издание.
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