Дания увеличила срок службы в армии и включила в призыв женщин

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Дания на фоне ситуации на Украине и слов американского президента Дональда Трампа о Гренландии увеличила срок службы в армии, включив в призыв женщин, и отправляет солдат на гренландскую территорию, передает Рейтер.
По данным агентства, Дания впервые готовится направить роту из более чем 100 призывников в Гренландию на фоне неоднократных заявлений Трампа о том, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Рейтер также отмечает, что расширение военной службы в датских ВС связано якобы с ситуацией на Украине из-за «действий России», однако подробности не приводятся. При этом Россия в последние годы заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Как сообщают ВС Дании, в понедельник около 1,6 тысячи молодых людей начали прохождение военной службы с увеличенным сроком — 11 месяцев вместо четырех. А закон о призыве женщин в армию наравне с мужчинами действует в Дании с июля 2025 года.
В понедельник газета BT сообщила, что в датской армии начала служить 19-летняя принцесса Изабелла. Она зарегистрировалась на военную службу в гвардейский гусарский полк.