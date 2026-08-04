Галузин: Россия готова к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада

Россия открыта к переговорам по Украине при конструктивном подходе западных стран, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», — сказал господин Галузин ТАСС.
По словам замминистра, страны Запада должны понять «необходимость честного диалога», настроенного на «устранение хорошо известных первопричин конфликта». «А если нет, если такой готовности на той стороне не будет, то тогда мы будем продолжать специальную военную операцию, будем добиваться устранения первопричин конфликта», — добавил он.