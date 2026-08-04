Корецкий: Энергетике Украины не хватает 650 млн евро в преддверии сложной зимы

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет отвёл украинской энергетике не более двух месяцев работы. По его оценке, система не сохранит устойчивость до начала отопительного сезона. Свой прогноз парламентарий связал с дальнейшими ударами российских войск по энергетической инфраструктуре Украины. Проблемы с электроснабжением в стране усилились в конце 2025 года из-за холодов и повреждений объектов. Украинские власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а во многих регионах продолжают действовать многочасовые графики отключений света.