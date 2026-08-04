Зарубежные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам российских банков

Так, при попытке открыть сайт Альфа-банка появляется окно с предупреждением, которое не дает зайти на страницу. Аналогичные уведомления выскакивают и переходе на адреса Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба», банка «Дом.РФ».
Сбербанк при этом не открылся только в Chrome, а в Edge и Safari был доступен. Без проблем удалось зайти на Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк.
Тем не менее возможность доступа к страницам этих финорганизаций все равно остается: для этого нужно:
нажать на кнопку «Дополнительно» или «Подробнее» в Safari в окне с предупреждением;выбрать опцию «перейти на сайт».
На порталах некоторых из банков появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры для стабильной работы.
В конце июля ведомство рекомендовало пользователям установить эти цифровые документы, поскольку некоторые российские сайты начали сообщать об ошибках при работе в иностранных браузерах. Они возникли из-за отзывов сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.
Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш, предложенная Минцифры мера нужна для сохранения доступа к банковским приложениям, маркетплейсам и госпорталам. Установить сертификаты можно через «Госуслуги»: на портале есть раздел «Безопасность» или «Цифровые сертификаты», где можно скачать инструкцию и сам электронный документ.