Зарубежные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам российских банков

Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш, предложенная Минцифры мера нужна для сохранения доступа к банковским приложениям, маркетплейсам и госпорталам. Установить сертификаты можно через «Госуслуги»: на портале есть раздел «Безопасность» или «Цифровые сертификаты», где можно скачать инструкцию и сам электронный документ.