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Зарубежные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам российских банков

Chrome, Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам российских банков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков, обратило внимание РИА Новости.

Так, при попытке открыть сайт Альфа-банка появляется окно с предупреждением, которое не дает зайти на страницу. Аналогичные уведомления выскакивают и переходе на адреса Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба», банка «Дом.РФ».

Сбербанк при этом не открылся только в Chrome, а в Edge и Safari был доступен. Без проблем удалось зайти на Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк.

Тем не менее возможность доступа к страницам этих финорганизаций все равно остается: для этого нужно:

нажать на кнопку «Дополнительно» или «Подробнее» в Safari в окне с предупреждением;выбрать опцию «перейти на сайт».

На порталах некоторых из банков появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры для стабильной работы.

В конце июля ведомство рекомендовало пользователям установить эти цифровые документы, поскольку некоторые российские сайты начали сообщать об ошибках при работе в иностранных браузерах. Они возникли из-за отзывов сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш, предложенная Минцифры мера нужна для сохранения доступа к банковским приложениям, маркетплейсам и госпорталам. Установить сертификаты можно через «Госуслуги»: на портале есть раздел «Безопасность» или «Цифровые сертификаты», где можно скачать инструкцию и сам электронный документ.

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