Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армения без России лишится почти всех доходов от экспорта вишни

Армения без российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни, поскольку более 99% этой ягоды поставляется в Россию, следует из данных национальных статслужб, которые изучило РИА Новости.

Россельхознадзор в начале июня ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе вишни.

Экспорт этой ягоды армянскими фермерами носит сезонный характер — традиционно он начинается в мае и длится до июля-августа в зависимости от года. По итогам мая-июля 2025 года доход страны от поставок вишни на мировые рынки составил 4,3 миллиона долларов.

При этом 4,2 миллиона из этой суммы получены от экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 99,3% прибыли от продаж армянской вишни.

Также в прошлом году вишню из Армении ввозили Грузия (18,7 тысячи долларов) и Белоруссия (10,3 тысячи долларов).

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше