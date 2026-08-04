Армения без России лишится почти всех доходов от экспорта вишни

Экспорт этой ягоды армянскими фермерами носит сезонный характер — традиционно он начинается в мае и длится до июля-августа в зависимости от года. По итогам мая-июля 2025 года доход страны от поставок вишни на мировые рынки составил 4,3 миллиона долларов.