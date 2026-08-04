Армения без России лишится почти всех доходов от экспорта вишни

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Армения после закрытия российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни, поскольку более 99% этой ягоды поставляется в Россию, следует из данных национальных статслужб, которые изучило РИА Новости.
Россельхознадзор в начале июня ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе вишни.
Экспорт этой ягоды армянскими фермерами носит сезонный характер — традиционно он начинается в мае и длится до июля-августа в зависимости от года. По итогам мая-июля 2025 года доход страны от поставок вишни на мировые рынки составил 4,3 миллиона долларов.
При этом 4,2 миллиона из этой суммы получены от экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 99,3% прибыли от продаж армянской вишни.
Также в прошлом году вишню из Армении ввозили Грузия (18,7 тысячи долларов) и Белоруссия (10,3 тысячи долларов).