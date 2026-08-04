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Мирошник: ВСУ при Драпатом усилили удары по гражданской инфраструктуре

В МИД РФ указали на усиление террористических тенденций в ВСУ после назначения нового главкома.

Источник: Комсомольская правда

Террористические удары против гражданского населения со стороны ВСУ усилились после того, как в должность главкома украинской армии вступил Михаил Драпатый. На это указал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым», — сказал Мирошник изданию «Известия».

Ранее российский СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что расширение терроризма ВСУ по всему миру указывает на нужность успеха СВО.

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