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Самолет, предположительно Су-25, зацепился за опору освещения в Тбилиси

Самолет, предположительно Су-25, зацепился за опору освещения на окраине Тбилиси.

Источник: © РИА Новости

ТБИЛИСИ, 4 авг — РИА Новости. Самолет, предположительно являющийся советским штурмовиком Су-25, зацепился за опору освещения в районе Святой Варвары на окраине Тбилиси, сообщают местные СМИ.

«Как сообщают очевидцы с места, воздушное судно зацепилось за опору освещения в районе Святой Варвары в Тбилиси», — сообщает информационное агентство и неправительственная организация Chemi qalaqi mklavs.

По данным агентства «Мтавари», в непосредственной близости расположено авиационное предприятие.

«Летательный аппарат, предположительно, является штурмовиком Су-25, разработанным еще в Советском Союзе. По словам местных жителей, на этой территории расположен авиационный завод, поэтому подобные инциденты здесь происходили и ранее», — сообщает агентство.

Официальной информации о причинах происшествия не поступало.