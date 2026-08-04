Мирошник: ВСУ усилили удары по гражданским объектам при Драпатом

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство оказало медицинскую помощь 49 пострадавшим после атаки украинских беспилотников на Геленджик. Ещё 82 человека обратились за психологической поддержкой. В медицинских организациях ведомства в Краснодарском крае организовали круглосуточные пункты, где с жителями работают профильные специалисты. Также для пострадавших и их близких открыли горячую линию. Число погибших во время удара по пляжу достигло семи человек. Трое убитых — дети.