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Мирошник: ВСУ усилили удары по гражданским объектам при Драпатом

Украинские войска стали наносить больше ударов по гражданской инфраструктуре после назначения Михаила Драпатого главкомом Вооружённых сил Украины (ВСУ), при этом курс на террор мирного населения остался. Об этом заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: Life.ru

По словам посла, смена главкома лишь усилила тенденции с упором на терроризм и атаки на гражданскую инфраструктуру, которые были заложены при Михаиле Фёдорове. Он отметил, что удары по гражданским объектам и населению остаются одним из направлений действий украинской армии.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство оказало медицинскую помощь 49 пострадавшим после атаки украинских беспилотников на Геленджик. Ещё 82 человека обратились за психологической поддержкой. В медицинских организациях ведомства в Краснодарском крае организовали круглосуточные пункты, где с жителями работают профильные специалисты. Также для пострадавших и их близких открыли горячую линию. Число погибших во время удара по пляжу достигло семи человек. Трое убитых — дети.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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