Трамп заявил, что нелегальная миграция и энергетика убивают Европу

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться вплавь до испанского автономного города Сеута, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Согласно официальным данным марокканского министерства внутренних дел, при пересечении границы с автономным городом погибли 11 человек, а число нелегальных мигрантов, которым удалось проникнуть в Сеуту составило около 40 тыс. По информации правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты.