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Трамп заявил, что нелегальная миграция и энергетика убивают Европу

Американский лидер призвал остановить поток мигрантов.

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал нелегальную миграцию и энергетику основными проблемами Европы.

«Две вещи убивают Европу. Первое — это иммиграция. Второе — энергетика», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, призвав остановить поток мигрантов.

В качестве примера проблем в энергетике американский президент привел Великобританию, которая, по его словам, обладает одним из богатейших источников энергии в мире — Северное море, но по каким-то причинам продолжает закупку энергоресурсов у Норвегии, обрекая себя на «банкротство».

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться вплавь до испанского автономного города Сеута, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Согласно официальным данным марокканского министерства внутренних дел, при пересечении границы с автономным городом погибли 11 человек, а число нелегальных мигрантов, которым удалось проникнуть в Сеуту составило около 40 тыс. По информации правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты.

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