Марочко сообщил об успешных накатах ВС РФ на ВСУ у Новой Сечи

«Если мы говорим о сумском направлении и о районе населенного пункта Новая Сечь, то наши военнослужащие не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны. За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина», — сказал он.