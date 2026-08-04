Марочко сообщил об успешных накатах ВС РФ на ВСУ у Новой Сечи

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Российские бойцы за несколько последних суток имели несколько успешных накатов на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новой Сечи Сумской области, идет формирование буферной зоны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о сумском направлении и о районе населенного пункта Новая Сечь, то наши военнослужащие не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны. За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ начали закрепление на окраинах Кияницы и Храповщины в Сумской области. По его словам, у Киева на данном участке фронта ослабла линия обороны, ему не хватает сил восполнять потерь.
Об освобождении Новой Сечи в Минобороны РФ сообщили 29 июля.