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ТОФ приступил к учениям по защите дальневосточных рубежей

Тихоокеанский флот (ТОФ) приступил к учениям по защите дальневосточных рубежей. В манёврах задействованы более 13 тыс. военнослужащих, а также около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения.

Тихоокеанский флот (ТОФ) приступил к учениям по защите дальневосточных рубежей. В манёврах задействованы более 13 тыс. военнослужащих, а также около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Там отметили, что в ходе проведения учений будет проверена готовность руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил о провальных попытках недружественных стран изолировать Россию в сфере обороны и безопасности.