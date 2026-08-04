Тихоокеанский флот (ТОФ) приступил к учениям по защите дальневосточных рубежей. В манёврах задействованы более 13 тыс. военнослужащих, а также около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Там отметили, что в ходе проведения учений будет проверена готовность руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил о провальных попытках недружественных стран изолировать Россию в сфере обороны и безопасности.