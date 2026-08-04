В «Центре» рассказали, как ВСУ в Белицком трое суток по ошибке снабжали ВС РФ

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Украинские боевики в населенном пункте Белицкое в ДНР трое суток ошибочно сбрасывали с дронов российским военнослужащим провизию и боекомплект. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«Противник думал, что постоянно там свои, и еще три дня продукты туда скидывали. То бишь решили вопрос нашей логистики. Закидывали прямо в норку в определенное время», — рассказал начальник разведки.
Он уточнил, что вместе с продуктами российским военнослужащим поставляли боеприпасы и патроны.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».