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В «Центре» рассказали, как ВСУ в Белицком трое суток по ошибке снабжали ВС РФ

Начальник разведки с позывным Апостол сообщил, что украинские военные сбрасывали с дронов российским силам провизию и боекомплект.

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Украинские боевики в населенном пункте Белицкое в ДНР трое суток ошибочно сбрасывали с дронов российским военнослужащим провизию и боекомплект. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

«Противник думал, что постоянно там свои, и еще три дня продукты туда скидывали. То бишь решили вопрос нашей логистики. Закидывали прямо в норку в определенное время», — рассказал начальник разведки.

Он уточнил, что вместе с продуктами российским военнослужащим поставляли боеприпасы и патроны.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

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