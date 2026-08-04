Дания расширила призыв в армию и направляет военных в Гренландию

Дания расширила программу военной службы на фоне ситуации вокруг Украины и дискуссий о будущем Гренландии. Власти увеличили срок службы для призывников с четырех до одиннадцати месяцев, а также ранее распространили обязательный призыв на женщин наравне с мужчинами.