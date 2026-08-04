Дания расширила призыв в армию и направляет военных в Гренландию

Дания расширила программу военной службы на фоне ситуации вокруг Украины и дискуссий о будущем Гренландии. Власти увеличили срок службы для призывников с четырех до одиннадцати месяцев, а также ранее распространили обязательный призыв на женщин наравне с мужчинами.
По данным Reuters, Копенгаген впервые планирует направить в Гренландию роту численностью более 100 военнослужащих, проходящих срочную службу. Решение принято на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении острова к Соединенным Штатам.
При этом власти Дании и Гренландии неоднократно подчеркивали, что рассчитывают на уважение своего суверенитета и территориальной целостности.
В понедельник к прохождению службы по новым правилам приступили около 1,6 тысячи призывников.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что допускает переход Гренландии под контроль США. Он уточнил, что Гренландия окажется под «оперативным контролем Соединённых Штатов» до окончания его второго президентского срока.