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NASA планирует продлить перекрестные полеты с «Роскосмосом»

NASA планирует продлить соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на Международную космическую станцию еще на один или полтора года, сообщила руководитель программы МКС Дана Вайгел.

NASA планирует продлить соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на Международную космическую станцию еще на один или полтора года, сообщила руководитель программы МКС Дана Вайгел.

На пресс-конференции госпожу Вайгел спросили, будет ли продлено соглашение до конца эксплуатации МКС в 2030 году. Она ответила, что NASA не планирует на столь длительный срок и ограничивается периодом в год-полтора. При этом, по ее словам, американская сторона стремится продлить соглашение и ведет переговоры с «Роскосмосом». Перекрестные полеты на ближайшее время уже проработаны, добавила Дана Вайгел.

Соглашение между «Роскосмосом» и NASA о перекрестных полетах заключено в июле 2022 года. Оно предусматривает включение российских космонавтов в экипажи американских миссий, космонавтов NASA — в полетные программы «Роскосмоса». Перекрестные полеты гарантируют, что на МКС будут присутствовать космонавты обеих стран в случае отмены одного из запусков.

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