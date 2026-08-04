NASA планирует продлить перекрестные полеты с «Роскосмосом»

На пресс-конференции госпожу Вайгел спросили, будет ли продлено соглашение до конца эксплуатации МКС в 2030 году. Она ответила, что NASA не планирует на столь длительный срок и ограничивается периодом в год-полтора. При этом, по ее словам, американская сторона стремится продлить соглашение и ведет переговоры с «Роскосмосом». Перекрестные полеты на ближайшее время уже проработаны, добавила Дана Вайгел.