«УЕФА уже на эти трюки не поддастся»: СМИ пишут, что Инфантино рассчитывает на помощь Белого дома

Самое ироничное в этой истории заключается в том, что механизм возможного импичмента 10 лет назад фактически придумал сам Инфантино. Когда в 2015 году вокруг Зеппа Блаттера разгорелся коррупционный скандал, тогдашний генеральный секретарь УЕФА подготовил внутренний план действий на случай выхода европейской конфедерации из ФИФА и создания альтернативной системы управления мировым футболом. Документ так и не был реализован, однако, как утверждает The Telegraph, его сохранили в архивах. Теперь именно к этим наработкам вновь обратились руководители европейского футбола, используя их уже против автора.