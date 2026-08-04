«УЕФА уже на эти трюки не поддастся»: СМИ пишут, что Инфантино рассчитывает на помощь Белого дома

Отказ Джанни Инфантино от создания фонда FIFA Forward Enterprise не остановил кризис в мировом футболе. В УЕФА уже готовятся инициировать процедуру вотума недоверия президенту ФИФА и призывают национальные ассоциации отозвать письма в поддержку его переизбрания. По информации британских СМИ, европейские функционеры намерены добиться отставки швейцарца ещё до выборов 2027 года, тогда как сам Инфантино рассчитывает сохранить власть при поддержке администрации Дональда Трампа.
«Сидеть в кресле президента ему осталось недолго» — именно такая риторика звучит в кулуарных беседах футбольных чиновников высшего эшелона. За последнюю неделю глава ФИФА не просто подорвал доверие к собственной персоне, но и заставил общественность усомниться в честности, открытости и независимости всей организации. Инициатива по созданию новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE) обернулась беспрецедентным давлением со стороны УЕФА и вынудила швейцарца публично отступить.
«Мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые больше не отвечают первоначально поставленной цели. Предложение не получит дальнейшего развития. Я намерен вновь собрать вместе все заинтересованные стороны, руководствуясь общими интересами нашей игры, чтобы продолжить развивать футбол во всём мире, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке», — заявил Инфантино.
Однако капитуляция не остановила кризис. В европейском футболе уже обсуждают не только последствия неудавшейся реформы, но и способы досрочного смещения действующего главы ФИФА до выборов, намеченных на март 2027 года.
В УЕФА считают, что дело давно вышло за рамки одной неудачной инициативы. Александер Чеферин и руководители национальных ассоциаций заявили о полной утрате доверия к президенту ФИФА и намерены отозвать ранее направленные письма в поддержку его переизбрания. До скандалов, связанных с подготовкой к чемпионату мира в Северной Америке, письма в поддержку кандидатуры Инфантино написали 52 из 55 европейских стран. Исключениями стали Германия, Румыния и Норвегия, а к новому призыву Чеферина первой присоединилась футбольная ассоциация Уэльса.
«Он не может оставаться у руля мирового футбола. Неспособность поставить интересы футбола на первое место — это проблема, с которой мы не можем мириться», — говорится в заявлении валлийской ассоциации.
Более того, УЕФА призвал добиться полноценного расследования обстоятельств подготовки сделки с участием Джошуа Кушнера, банка JP Morgan и компании OpenEconomics. Сообщается, что окружение словенского функционера даже пригрозило судом в случае, если кто-либо из участников проекта попытается скрыть или уничтожить документы о подготовке реформы.
Следующий шаг выглядит ещё серьёзнее. По информации британских СМИ, УЕФА рассматривает возможность созыва внеочередного конгресса ФИФА, где может быть поставлен вопрос о вотуме недоверия Инфантино. Согласно статье 25 устава организации, для этого достаточно поддержки 20% членов — 43 национальных ассоциаций. Одной только европейской конфедерации уже хватает голосов, чтобы инициировать такую процедуру.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, удастся ли привлечь на свою сторону представителей других континентов, хотя, учитывая недавнюю поддержку со стороны КОНКАКАФ и АФК в вопросе создания фонда, против швейцарца уже сейчас выступает больше половины футбольного мира.
Самое ироничное в этой истории заключается в том, что механизм возможного импичмента 10 лет назад фактически придумал сам Инфантино. Когда в 2015 году вокруг Зеппа Блаттера разгорелся коррупционный скандал, тогдашний генеральный секретарь УЕФА подготовил внутренний план действий на случай выхода европейской конфедерации из ФИФА и создания альтернативной системы управления мировым футболом. Документ так и не был реализован, однако, как утверждает The Telegraph, его сохранили в архивах. Теперь именно к этим наработкам вновь обратились руководители европейского футбола, используя их уже против автора.
Жёсткость реакции объяснима ещё и тем, что вокруг FFE с самого начала возникли вопросы не только этического, но и потенциально коррупционного характера. Предполагалось создать отдельную коммерческую структуру, которой должны были перейти права на крупнейшие турниры, включая чемпионаты мира.
Критики проекта утверждали, что подобная схема могла открыть руководству организации путь к личным доходам в размере $30 млн после ухода с должности главы ФИФА. По информации СМИ, в случае реализации сделки ежегодные выплаты самому Инфантино могли вырасти в несколько раз и вырасти почти в 10 раз по сравнению с нынешней зарплатой.
Тем не менее говорить о неизбежном уходе президента ФИФА пока преждевременно. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков убеждён, что недооценивать политические способности швейцарца опасно.
«Инфантино — прожжённый политик, хитрец и пойдёт на всё, чтобы сохранить место президента. Другое дело, что УЕФА уже на эти трюки не поддастся, у них уже представление есть, что Инфантино надо менять. Однако сделать это будет очень непросто», — заявил Колосков в беседе с «Матч ТВ».
И действительно, даже после громкого провала вокруг FFE Инфантино остаётся серьёзным игроком. Ещё несколько недель назад его кандидатуру на новый срок официально поддерживали более 200 национальных ассоциаций, а многие федерации Африки и Южной Америки по-прежнему сохраняют тесные отношения с руководством ФИФА. Именно поэтому противники швейцарца сейчас пытаются как можно быстрее консолидироваться вокруг единого кандидата, понимая, что разрозненная оппозиция не сможет навязать ему борьбу. По мнению журналистов, наиболее реальным на данный момент является сценарий с временной передачей власти генеральному секретарю Маттиасу Графстрёму.
Сам Инфантино, по данным зарубежных источников, уже приступил к ответной кампании. Одним из главных союзников он по-прежнему считает президента США Дональда Трампа, с которым за последний год заметно сблизился. По информации СМИ, швейцарец в ближайшее время рассчитывает провести серию консультаций с представителями администрации Белого дома, чтобы заручиться политической поддержкой перед выборами 2027 года. Именно американский фактор, как полагают его сторонники, может помочь Инфантино пережить самый тяжёлый кризис за всё время пребывания во главе мирового футбола.