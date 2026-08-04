США ввели санкции против подразделений Минобороны России

«24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана», КНДР и Сирии, отмечается в уведомлении. Как в нем уточняется, речь идет о передаче перечисленным странам или закупке у них «товаров, услуг или технологий, подпадающих под многосторонние режимы экспортного контроля», а также используемых каким-либо иным образом для «создания ОМУ, крылатых или баллистических ракетных систем». Решение утвердил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.