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Юрист Южалин: длительность и частоту перекуров определяет работодатель

Трудовое законодательство России не регулирует длительность и частоту перекуров на рабочем месте — этот вопрос находится полностью в компетенции работодателя. Об этом сообщил руководитель юридической практики в Super Job Александр Южалин.

Трудовое законодательство России не регулирует длительность и частоту перекуров на рабочем месте — этот вопрос находится полностью в компетенции работодателя. Об этом сообщил руководитель юридической практики в Super Job Александр Южалин.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что работник фактически может выходить на перекур исключительно в те периоды, которые работодатель определяет как время отдыха.

«Выход на перекур в рабочее время, не отнесённое к перерывам, может быть квалифицирован как нарушение трудовой дисциплины с применением дисциплинарных взысканий», — сказал собеседник агентства.

Ранее в департаменте организационного развития Роскачества сообщили RT о сложностях с привлечением работника к ответственности за несоблюдение гигиены.