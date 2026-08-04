Юрист Южалин: длительность и частоту перекуров определяет работодатель

Трудовое законодательство России не регулирует длительность и частоту перекуров на рабочем месте — этот вопрос находится полностью в компетенции работодателя. Об этом сообщил руководитель юридической практики в Super Job Александр Южалин.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что работник фактически может выходить на перекур исключительно в те периоды, которые работодатель определяет как время отдыха.
«Выход на перекур в рабочее время, не отнесённое к перерывам, может быть квалифицирован как нарушение трудовой дисциплины с применением дисциплинарных взысканий», — сказал собеседник агентства.
Ранее в департаменте организационного развития Роскачества сообщили RT о сложностях с привлечением работника к ответственности за несоблюдение гигиены.