Пленный из ВСУ рассказал о зарплатах контрактников и мобилизованных на Украине

«Зарплату нам платили 20 тыс. гривен. Контрактники также получали 20 тыс. Плюс за то, что подписал контракт, дают еще 20 тыс., все. Больше не давали. Обещали, что после 2025 года, если подписываешь контракт, дают по миллиону, я слышал, но никто не знает чтобы получили», — рассказал пленный.