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Пленный из ВСУ рассказал о зарплатах контрактников и мобилизованных на Украине

Украинские военные зарабатывали ежемесячно 20 тыс. гривен, но обещанной единоразовой выплаты за подписание контракта в 1 млн гривен никто не получал, сообщил Сергей Посовестый.

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Контрактники и мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Украины получали ежемесячную зарплату в размере 20 тыс. гривен (35,6 тыс. рублей). Обещанной единоразовой выплаты за подписание контракта в 1 млн гривен никто не получал, рассказал ТАСС военнопленный Сергей Посовестый.

«Зарплату нам платили 20 тыс. гривен. Контрактники также получали 20 тыс. Плюс за то, что подписал контракт, дают еще 20 тыс., все. Больше не давали. Обещали, что после 2025 года, если подписываешь контракт, дают по миллиону, я слышал, но никто не знает чтобы получили», — рассказал пленный.

Он отметил, что для проживания на Украине такой зарплаты бы не хватило. По его словам, для проживания в любом украинском городе необходимо получать минимум 50 тыс. гривен (89 тыс. рублей).

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