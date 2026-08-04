В Марокко высказались о претензиях из-за кризиса в Сеуте

РАБАТ, 4 августа. /ТАСС/. Марокко является суверенным партнером при решении проблемы незаконной миграции, но не полицейским Европы, а при отсутствии понимания такого подхода Рабат считает необходимым пересмотреть принципы сотрудничества в этом вопросе. Об этом сообщил новостной портал Hespress со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Марокко.
«Каждый должен нести свою ответственность», — указал источник, пояснив, что «Марокко не полицейский и не страж Европы, не субподрядчик, а суверенный партнер в решении миграционного вопроса». Королевство, добавил он, действует в рамках четко определенного партнерства, «которое не может быть односторонним». Однако, по его словам, «после проявления несерьезности и даже нежелания проводить различие между этими понятиями, власти Марокко приходят к выводу, что правила взаимодействия должны быть изменены». Он призвал европейские страны «восстановить ясность и перспективное видение в рамках этой системы, вернуть доверие и подотчетность, а также пересмотреть параметры сотрудничества».
Источник отметил, что у марокканских властей вызывает разочарование тот факт, что недавний миграционный кризис в автономном городе Сеута на африканском побережье Средиземного моря «используется в отдельных странах для получения электоральной выгоды и сведения политических счетов». Он напомнил, что, «когда кризис вокруг Сеуты был на пике, наблюдались самые подстрекательские комментарии и нелепые анализы на фоне “сенсационного” и преувеличенного освещения в средствах массовой информации».
Комментируя разрешение кризиса вокруг Сеуты источник подчеркнул, что возвращение незаконных мигрантов на марокканскую территорию было добровольным. «Эти люди, — указали в правительстве королевства, — вернулись в Марокко не из-за испанского вмешательства, а по собственному убеждению и выбору». «Европа, — резюмировал он, — должна быть партнером в развитии Марокко и должна прекратить принимать решения и меры, препятствующие этому развитию».
В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться вплавь до автономного города, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Согласно официальным данным марокканского министерства внутренних дел, при пересечении границы с автономным городом погибли 11 человек, а число нелегальных мигрантов, которым удалось проникнуть в Сеуту составило около 40 тыс. По информации правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты.