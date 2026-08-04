В Марокко высказались о претензиях из-за кризиса в Сеуте

«Каждый должен нести свою ответственность», — указал источник, пояснив, что «Марокко не полицейский и не страж Европы, не субподрядчик, а суверенный партнер в решении миграционного вопроса». Королевство, добавил он, действует в рамках четко определенного партнерства, «которое не может быть односторонним». Однако, по его словам, «после проявления несерьезности и даже нежелания проводить различие между этими понятиями, власти Марокко приходят к выводу, что правила взаимодействия должны быть изменены». Он призвал европейские страны «восстановить ясность и перспективное видение в рамках этой системы, вернуть доверие и подотчетность, а также пересмотреть параметры сотрудничества».