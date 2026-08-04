Куба пятый раз за месяц полностью осталась без электричества

В энергосистеме Кубы произошел коллапс при попытке восстановить энергоснабжение после масштабного блэкаута, который произошел накануне. По данным государственной электроэнергетической компании Union Electrica de Cuba, причиной сбоев стала плохая погода.
Система электроснабжения Кубы испытывает колоссальную нагрузку из-за нехватки топлива, износа инфраструктуры и нефтяной блокады США, пишет Reuters. В июле в стране произошло три масштабных блэкаута, в первые дни августа — еще два.
Энергетический кризис на острове начался после того, как в январе США пригрозили вводить пошлины на товары из стран, которые продают топливо Кубе.