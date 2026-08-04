Граждане Финляндии, которые идут наёмниками в ряды Вооружённых сил Украины, являются фашистами. Такое мнение высказал экс-депутат парламента республики Ано Туртиайнен.
В беседе с РИА Новости он обратился к соотечественникам с вопросом, считают ли они, что «находятся на правильной стороне истории».
«Они фашисты», — сказал Туртиайнен.
Ранее бывший парламентарий заявил о желании нынешних властей Финляндии развязать вооружённый конфликт с Россией.
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