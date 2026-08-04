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Украину ждет сложная зима: энергетике страны не хватает сотен миллионов евро

Премьер Корецкий: Энергетике Украины не хватает 650 млн евро в преддверии зимы.

Источник: Комсомольская правда

Энергетическому сектору Украины не хватает финансирования в преддверии сложной зимы, речь идет о порядка 650 млн евро. Такую сумму озвучил глава правительства страны Сергей Корецкий.

«Эта зима объективно будет сложной», — цитирует Корецкого украинские СМИ.

По данным премьера, Фонду поддержки энергетики Украины удалось собрать 2 млрд евро, но этих средств не хватит.

О том, что в грядущем зимнем сезоне украинскую энергосистему ждут серьёзные испытания, предупреждала ранее и национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Там пояснили, что работы по восстановлению повреждённых энергетических объектов всё ещё идут, а текущие объёмы не позволяют полностью компенсировать утраченную мощность крупных электростанций.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что энергосистема Украины потеряет возможность нормально функционировать ещё до начала отопительного сезона. Он уточнил, что данный сектор страны «не протянет» более двух месяцев.

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