США ввели санкции против двух управлений Минобороны России

Основанием послужило утверждение о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки применительно к Ирану, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамента США опубликовано 3 августа в Федеральном реестре — официальном сборнике документов американского правительства.
Согласно документу, ограничения вступили в силу 24 июля. В перечень попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ, Сухопутные войска РФ и 1061-й центр материально-технического обеспечения. Кроме того, санкции введены против компании «Гидеон Альфа» и ООО «Интернэшнл инвест компани». Отмечается, что рестрикции касаются также их дочерних предприятий и «на их правопреемников». В списке фигурируют Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цибарев.
В уведомлении указано, что «24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана», КНДР и Сирии. Уточняется, что речь идет о передаче этим странам или приобретении у них «товаров, услуг или технологий, подпадающих под многосторонние режимы экспортного контроля», а также об их использовании для «создания ОМУ, крылатых или баллистических ракетных систем». Документ утвержден помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофером Йа.
Введенные санкции запрещают федеральным ведомствам США закупать у указанных лиц и организаций любые товары, технологии или услуги. Также американским ведомствам запрещено оказывать им поддержку, поставлять продукцию военного назначения и выдавать лицензии. Срок действия ограничений составляет два года. Исключения возможны по решению госсекретаря США.
Конкретный характер претензий к фигурантам списка американская сторона не раскрывает. Действия Вашингтона представляют собой попытку экстерриториального применения национального законодательства США, которую Россия ранее неоднократно отвергала.