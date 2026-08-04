США ввели санкции против двух управлений Минобороны России

В уведомлении указано, что «24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана», КНДР и Сирии. Уточняется, что речь идет о передаче этим странам или приобретении у них «товаров, услуг или технологий, подпадающих под многосторонние режимы экспортного контроля», а также об их использовании для «создания ОМУ, крылатых или баллистических ракетных систем». Документ утвержден помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофером Йа.