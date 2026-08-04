Временные ограничения ввели в аэропортах Пензы и Пскова

Работу аэропортов Пензы и Пскова временно ограничили. Об этом проинформировали в пресс-службе Росавиации.
Там отметили, что воздушные гавани приостановили приём и отправку рейсов. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее сообщалось о введении временных ограничений на приём и отправку самолётов в аэропортах Иваново, Ярославля и Геленджика.
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