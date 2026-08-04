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В Нидерландах из-за засухи перекрыли каналы и запретили забор воды

Управление водными ресурсами региона Делфланд на западе Нидерландов закрыло каналы для коммерческих и прогулочных судов из-за жары. Власти также запретили забор воды из каналов, ручьев и канав. Об этом пишет Binnenlands Bestuur.

Управление водными ресурсами региона Делфланд на западе Нидерландов закрыло каналы для коммерческих и прогулочных судов из-за жары. Власти также запретили забор воды из каналов, ручьев и канав. Об этом пишет Binnenlands Bestuur.

С 5 августа все шлюзы будут закрыты для судов между Гаагой и Роттердамом. Запрет на забор воды затронет аграриев, тепличные хозяйства, спортивные объекты и частных домовладельцев.

Как пояснил член правления управления Стейн ван Боксмер, из-за засухи запасы пресной воды стремительно истощаются, а прибрежная система испытывает колоссальную нагрузку. Ограничения помогут предотвратить повреждение дамб, защитить природу и не допустить проникновения соленой морской воды вглубь суши.

В управлении признали, что подобные меры неизбежно создадут сложности для населения и бизнеса, однако назвали вмешательство единственным способом избежать необратимого ущерба окружающей среде.

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