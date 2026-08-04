Дания призвала на службу порядка 1,6 тыс. новобранцев на фоне угрозы Гренландии

Гренландия входит в состав королевства на правах автономной территории. Вопрос её безопасности регулируется в том числе соглашением, которое Копенгаген и Вашингтон заключили в 1951 году. Согласно договору, США обязались защищать остров от возможной агрессии. При этом американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией необходим Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.