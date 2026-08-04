Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Кадры из Сеуты раскрыли проблемы миграции в ЕС

Фото и видео из Сеуты показали проблемы миграционной политики Евросоюза. Такое мнение о ситуации в автономном городе высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Фото- и видеорепортажи из Сеуты раскрывают реальность миграции в ЕС, которую бюрократы и традиционные СМИ пытались скрыть», — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев сравнил наплыв мигрантов в Сеуту с событиями 410 года, когда варвары подошли к Риму. К публикации он добавил картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи». Глава РФПИ также разместил фотографию окрестностей Сеуты с мигрантами, сделанную 30 июля. Политику ЕС и Великобритании он связал с расчётом левых сил на голоса приезжих и их потомков.

Ранее в Польше предложили временно ограничить действие Шенгенского соглашения из-за ситуации с мигрантами в Сеуте. С инициативой выступил кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек. Он призвал вернуть пограничные проверки по примеру Дании и Италии, которые не граничат с Испанией. Чарнек потребовал от правительства Дональда Туска принять решение в ближайшие дни и сосредоточиться на безопасности граждан и защите польских границ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше