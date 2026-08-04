Дмитриев: Кадры из Сеуты раскрыли проблемы миграции в ЕС

Ранее в Польше предложили временно ограничить действие Шенгенского соглашения из-за ситуации с мигрантами в Сеуте. С инициативой выступил кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек. Он призвал вернуть пограничные проверки по примеру Дании и Италии, которые не граничат с Испанией. Чарнек потребовал от правительства Дональда Туска принять решение в ближайшие дни и сосредоточиться на безопасности граждан и защите польских границ.