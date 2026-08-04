Премьер Украины призвал готовиться к худшему из возможных сценариев зимы

«Корецкий подчеркнул, что украинское правительство на пятом году обязано в любом случае, что бы это ни было, будь то потребность в финансах, привлечение средств, вооружение или вызовы, которые ждут страну зимой, исходить из самого худшего из всех возможных сценариев… Корецкий также подчеркнул, что необеспеченная потребность украинской энергетики в преддверии отопительного сезона составляет около 650 миллионов евро», — сообщает телеканал.