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Премьер Украины призвал готовиться к худшему из возможных сценариев зимы

Корецкий: Украине перед отопительным сезоном не хватает 650 миллионов евро.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий считает, что страна в отношении предстоящей зимы должна готовиться к худшему из сценариев, а украинской энергетике перед отопительным сезоном не хватает 650 миллионов евро, сообщает украинский «24 канал».

«Корецкий подчеркнул, что украинское правительство на пятом году обязано в любом случае, что бы это ни было, будь то потребность в финансах, привлечение средств, вооружение или вызовы, которые ждут страну зимой, исходить из самого худшего из всех возможных сценариев… Корецкий также подчеркнул, что необеспеченная потребность украинской энергетики в преддверии отопительного сезона составляет около 650 миллионов евро», — сообщает телеканал.

По словам премьера, фонд поддержки энергетики Украины уже накопил более двух миллиардов евро, но нужно продолжать привлекать помощь, добавляет телеканал.

Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света.