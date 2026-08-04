Премьер Украины Корецкий просит €650 млн для энергетики на зиму

Глава правительства Украины Сергей Корецкий заявил, что энергетике страны не хватает €650 млн для того, чтобы подготовиться к предстоящей зиме.
Такую информацию приводит украинский «24 канал». По его данным, Корецкий считает, что правительству Украины «следует исходить из самого худшего из всех возможных сценариев».
«Корецкий также подчеркнул, что необеспеченная потребность украинской энергетики в преддверии отопительного сезона составляет около €650 млн», — говорится в сообщении.
Ранее с призывом «готовиться к худшему сценарию» к жителям Украины обратился глава Черниговской области Вячеслав Чаус.