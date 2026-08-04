Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Омана

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Грузовое судно было обстреляно у побережья Омана. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 20 морских милях к северо-востоку от Хасаба, Оман. Грузовое судно сообщило, что в него попал неизвестный снаряд», — говорится в сообщении UKMTO в X.
Центр предупредил экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в этом районе.