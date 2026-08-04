Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Омана

В UKMTO отметили, что инцидент произошел в 20 морских милях от Омана.

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Грузовое судно было обстреляно у побережья Омана. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 20 морских милях к северо-востоку от Хасаба, Оман. Грузовое судно сообщило, что в него попал неизвестный снаряд», — говорится в сообщении UKMTO в X.

Центр предупредил экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в этом районе.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше