В «Центре» рассказали, что помогло ВС РФ пройти на позиции ВСУ в Белицком

«Бывают такие случаи, что рядышком прям сидят друг к другу. Иногда наши украинский язык знают, умеют на нем общаться, вводят в заблуждение, что дает возможность сблизиться, закинуть им подарок [взрывчатку] в окно. И, соответственно, так и действовали штурмовики», — рассказал начальник разведки.