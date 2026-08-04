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В «Центре» рассказали, что помогло ВС РФ пройти на позиции ВСУ в Белицком

Начальник разведки с позывным Апостол отметил, что российским бойцам помогло беспрепятственно зайти знание украинского языка.

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Российские войска в Белицком пользовались знанием украинского для беспрепятственного захода на украинские позиции. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

«Бывают такие случаи, что рядышком прям сидят друг к другу. Иногда наши украинский язык знают, умеют на нем общаться, вводят в заблуждение, что дает возможность сблизиться, закинуть им подарок [взрывчатку] в окно. И, соответственно, так и действовали штурмовики», — рассказал начальник разведки.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

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