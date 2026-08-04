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Юрист Карпов: недостойного наследника могут лишить полученного им имущества

Гражданин России может лишиться права на наследство в случае, если суд признает его недостойным наследником. Об этом сообщил гендиректор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов.

Гражданин России может лишиться права на наследство в случае, если суд признает его недостойным наследником. Об этом сообщил гендиректор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что в таком случае суд может обязать наследника вернуть всё полученное им имущество.

«Как правило, с требованием признать человека недостойным наследником обращаются другие наследники, права которых были нарушены. При этом сделать это можно даже после того, как наследство уже оформлено», — сказал Карпов.

Ранее зампредседателя государственной думы Борис Чернышов заявил, что при получении наследства может понадобиться свидетельство о рождении.

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