Юрист Карпов: недостойного наследника могут лишить полученного им имущества

Гражданин России может лишиться права на наследство в случае, если суд признает его недостойным наследником. Об этом сообщил гендиректор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что в таком случае суд может обязать наследника вернуть всё полученное им имущество.
«Как правило, с требованием признать человека недостойным наследником обращаются другие наследники, права которых были нарушены. При этом сделать это можно даже после того, как наследство уже оформлено», — сказал Карпов.
Ранее зампредседателя государственной думы Борис Чернышов заявил, что при получении наследства может понадобиться свидетельство о рождении.