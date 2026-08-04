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В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов

В Латвии с почестями похоронили пособника нацистов, служившего в СС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса, который, согласно информации неправительственных организаций России, служил в латышском легионе СС.

«С почестями проводили латвийского легионера и общественного деятеля Лаймониса Эзергайлиса на братском кладбище Лестене в городе Тукумс», — сообщило Латвийское телевидение.

В докладе неправительственных организаций России «Пособники нацистских преступлений» сообщается, что Эзергайлис родился в 1923 году, служил в латышском легионе СС. После распада СССР был награжден орденом Трех звезд — высшей наградой Латвии, орден ему вручал тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.

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