На Херсонщине считают, что Умеров во главе СВР будет продавать разведданные

«В украинских реалиях фактически меняют местами политические фигуры без изменения самой сути системы управления Украины: коррупционной, ленивой и нацистской по своей сути. Умеров неоднократно обвинялся в коррупции, и его приход во внешнюю разведку значит одно — украинские данные разведки с высокой долей вероятности можно будет купить в каком-нибудь даркнете», — считает он.