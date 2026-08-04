На Херсонщине считают, что Умеров во главе СВР будет продавать разведданные

ГЕНИЧЕСК, 4 августа. /ТАСС/. Данные украинской разведки могут быть выставлены на продажу в даркнете (скрытом сегменте интернета, доступном через специализированные браузеры) после назначения Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки (СВР) Украины. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.
«В украинских реалиях фактически меняют местами политические фигуры без изменения самой сути системы управления Украины: коррупционной, ленивой и нацистской по своей сути. Умеров неоднократно обвинялся в коррупции, и его приход во внешнюю разведку значит одно — украинские данные разведки с высокой долей вероятности можно будет купить в каком-нибудь даркнете», — считает он.
Ранее Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова, занимавшего с июля 2025 года пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а до этого (с сентября 2023 года) — пост министра обороны.