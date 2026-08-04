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The Times узнала о публикации хакерами более 100 тыс. данных силовиков Британии

По информации издания, ответственность взяла на себя группировка, которую ранее связывали с кражей около 600 тыс. конфиденциальных данных.

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Неизвестные взломали базу данных британской полиции и опубликовали в даркнете имена, контакты и данные о местоположении 114 тыс. сотрудников британских силовых структур и ведомств. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

«Я занимался расследованием дел, связанных с организованной преступностью, и сажал за решетку высокопоставленных людей. Утечка конфиденциальной информации вызывает сильное беспокойство и подвергает сотрудников полиции серьезной опасности», — привела газета комментарий одного из сотрудников, которого затронула хакерская деятельность.

По данным газеты, злоумышленникам удалось получить доступ к данным сотрудников министерства обороны, министерства внутренних дел, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службы, что ставит под удар большое количество сотрудников.

Газета подчеркнула, что ответственность за взлом на себя взяла группировка хакеров, которую ранее связывали с кражей около 600 тыс. конфиденциальных данных в результате взлома Министерства образования Великобритании. Отмечается, что Северо-Восточное региональное отделение по борьбе с организованной преступностью ведет расследование произошедшего.

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