The Times узнала о публикации хакерами более 100 тыс. данных силовиков Британии

Газета подчеркнула, что ответственность за взлом на себя взяла группировка хакеров, которую ранее связывали с кражей около 600 тыс. конфиденциальных данных в результате взлома Министерства образования Великобритании. Отмечается, что Северо-Восточное региональное отделение по борьбе с организованной преступностью ведет расследование произошедшего.